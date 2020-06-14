Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI EN GEÇ ÜÇ GÜNE KADAR TAMAMLANACAK"

Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Oktay, son duruma ilişkin şunları söyledi:

"Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var. Tüm buralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilikten tüm ekipler burada sabaha kadar devam edecekler. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız."