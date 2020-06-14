Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 14.06.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 02:47
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 12'si taburcu edildi, biri çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Oktay, son duruma ilişkin şunları söyledi:
"Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var. Tüm buralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilikten tüm ekipler burada sabaha kadar devam edecekler. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız."
Depremde Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi hasar gördü.
Hasar gören kulübede 2 güvenlik korucusu göçük altında kaldı.
Göçük altında kalan 2 güvenlik korucusundan biri sağ olarak kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan diğer güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.
Şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.
4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.
Pullu'nun cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.