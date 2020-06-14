Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı. Depremin ardından 88 artçı sarsıntı kaydedildi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 14.06.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 02:47

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 1
Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 2

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 12'si taburcu edildi, biri çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 3

88 ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 88 artçı yaşandığını bildirdi.
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 4
Bölgeye sevk edilen çadır sayısı 1482 oldu. Gönderilen toplam yatak sayısı 3 bin 592'ye, battaniye 4 bin 800'e, yastık çarşaf seti ise 3 bin 300'e ulaştı. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye malzeme sevki sürdürülüyor.
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 5

OKTAY: YARALARI BİR AN ÖNCE SARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 6

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI EN GEÇ ÜÇ GÜNE KADAR TAMAMLANACAK"

Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Oktay, son duruma ilişkin şunları söyledi: 

"Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var. Tüm buralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilikten tüm ekipler burada sabaha kadar devam edecekler. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız."

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 7

"BİR KAYBIMIZ, 18 YARALIMIZ VAR"

"Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." ifadelerini kullanan Oktay, hayatını kaybeden güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 8

BİR GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Depremde Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi hasar gördü.

Hasar gören kulübede 2 güvenlik korucusu göçük altında kaldı. 

Göçük altında kalan 2 güvenlik korucusundan biri sağ olarak kurtarıldı. 

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 9

Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan diğer güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.

4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Pullu'nun cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 10
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 11
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 12

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 13
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 14
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 15
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 16
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 17
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 18
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 19
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 20
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 21
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 22
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı - 23

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