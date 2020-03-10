Binlerce mülteci tampon bölgede

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin ''tampon'' bölgede bekleyişleri havadan görüntülendi.

İHA 10.03.2020 - 15:26 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 15:32

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