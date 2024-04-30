Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı
Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Yağıştan en çok etkilenen illerden olan Ankara'da olumsuzluklar yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve herhangi bir can kaybının bulunmadığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada da çalışmaların teyakkuz halinde sürdürüldüğü belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise 28 il için yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkisini artırdı.