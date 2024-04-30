Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı

Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Yağıştan en çok etkilenen illerden olan Ankara'da olumsuzluklar yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve herhangi bir can kaybının bulunmadığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada da çalışmaların teyakkuz halinde sürdürüldüğü belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise 28 il için yeni uyarı geldi.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkisini artırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 2

ANKARA

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 3

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 4

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 5

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: CAN KAYBI YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." şeklinde konuştu.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 6

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açkıklamada "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz." denildi.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 7

BAŞKENTTE BAZI BÖLGELERDE TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 8

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAPANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 9

KÜTAHYA'DA DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 10

Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.

Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 11

ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 12

Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 13

NEVŞEHİR’DE SAĞANAK SELE YOL AÇTI

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu.

Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 14

ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKSARAY’DA SELE NEDEN OLDU

Aksaray’da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 15

Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 16

İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin uyarısı üzerine hazır kıta halinde teyakkuzda bekleyen Aksaray Belediyesi, 8 ayrı mobil vidanjörler ile şehir genelinde hummalı bir çalışma yaptı. Yollardaki sular çekilerek herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmezken, belediye ekipleri ayrıca 2 ayrı binanın bodrum katındaki su basma olayına da müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu.

Şehir genelinde yağış halen devam ederken ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 17

UŞAK'TA SAĞANAK VE DOLU

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 18

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 19

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 20

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok ili sağanak vurdu: Meteoroloji'den uyarı - 21

METEOROLOJİ'DEN 28 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

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