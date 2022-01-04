Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor

Bitlis'teki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.

Haberler - DHA 04.01.2022 - 10:05

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 1

''te eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 2

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 3

Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 4

Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 5

Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 6

Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.

Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 7
Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 8
Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 9
Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER