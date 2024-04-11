Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha’nın hastanede tedavi gördüğü, 6 aylık bebek Uraz ile 6 yaşındaki Kayra’nın yaşamını yitirdiği ilaçlama olayının tutuklu sanığı Halil Kahraman’a iyi hal indirimiyle verilen 7 yıl 9 ay 10 günlük hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri değerlendirildiği bu nedenle indirim yapıldığı belirtildi.

Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı - 1

Bodrum’da evdeki haşerelere karşı yapılan ilaçlamada 6 aylık Uraz bebek ile 6 yaşındaki ablası Kayra’nın yaşamını yitirdiği, anne İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha’nın da hastanelik olduğu ilaçlama olayına ilişkin verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

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Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı - 2

Olay geçen yıl Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde yaşandı.

İnci Sandık ile 3 çocuğu rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

Anne sütünden zehirlendiği sanılan 6 yaşındaki Uraz bebek ile 6 yaşındaki ablası Kayra kurtarılamadı.

Anne ile oğlu ise tadavilerinin ardından taburcu edildi.

Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı - 3

Baba Alp Sandık, evdeki haşerelere karşı bir firma tarafından ilaçlama yapıldığını ancak ilacın çok fazla kullanıldığını söyledi.

Evin halk arasında buğdat biti olarak adlandırılan tarım ilacıyla ilaçlandığı ortaya çıktı.

İlaçlama şirketinin sahibi Halil Kahraman tutuklandı.

Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı - 4

Hazırlanan iddianamede Kahraman’ın 15 yıla kadar hapsi istenirken, sanığın ilacın kullanım dozunu 10 kat aştığı ifade edildi.

Mahkeme Kahraman’a iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Kararın gerekçesi de açıklandı.

Gerekçede “Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri indirim nedeni olarak değerlendirildi.” denildi.

Ailenin avukatı ise karara tepki gösterdi, “Sanığın hakkı olan cezayı alması için gerekli tüm kanun yollarına başvuracağız. 2 küçük çocuğun hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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