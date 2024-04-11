Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha’nın hastanede tedavi gördüğü, 6 aylık bebek Uraz ile 6 yaşındaki Kayra’nın yaşamını yitirdiği ilaçlama olayının tutuklu sanığı Halil Kahraman’a iyi hal indirimiyle verilen 7 yıl 9 ay 10 günlük hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri değerlendirildiği bu nedenle indirim yapıldığı belirtildi.
Bodrum’da evdeki haşerelere karşı yapılan ilaçlamada 6 aylık Uraz bebek ile 6 yaşındaki ablası Kayra’nın yaşamını yitirdiği, anne İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha’nın da hastanelik olduğu ilaçlama olayına ilişkin verilen cezanın gerekçesi açıklandı.