Bodrum’daki acı ölümlerde gerekçeli karar açıklandı

Bodrum’da evdeki haşerelere karşı yapılan ilaçlamada 6 aylık Uraz bebek ile 6 yaşındaki ablası Kayra’nın yaşamını yitirdiği, anne İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha’nın da hastanelik olduğu ilaçlama olayına ilişkin verilen cezanın gerekçesi açıklandı.