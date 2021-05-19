Boğazdaki tehlike: Kendi küçük riski büyük

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ‘’2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış. Ayrıca bu 200 metre ve üzeri gemilerin yüzde 39’unun zehirli, tehlikeli, patlayıcı madde olduğu düşünülürse bunun çok büyük bir risk olduğunu görüyoruz. Tabi bu boyuttaki gemilerin boğazlardaki o sert dönüşleri tehlike, bu arada boğazlarımızdaki balıkçı gemileri, kent içi ulaşıma hizmet eden teknelerimiz, gemilerimiz üzerinde de büyük risk. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.