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Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar

İHA

Hatay'da dalgalara rağmen denize giren kişi akıntıya kapıldı. Boğulmak üzere olan vatandaşı kıyıdaki vatandaşlar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle kurtardı.

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    Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
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    Edinilen bilgiye göre, ilçenin Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar harekete geçti.

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    Dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için çok sayıda vatandaş el ele tutunarak zincir oluşturdu.
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    İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı.
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    Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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