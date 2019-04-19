Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
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Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2, ve 3'üncü viyadük ile Tünel girişi ile D-100 kara yolunun Bakacak ve Seymenler mevkisinde kar yağışı başladı.
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2Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
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Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıyor.
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