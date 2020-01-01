Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

İHA - DHA 01.01.2020 - 22:42





Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri ise Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor.

Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı’nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.

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