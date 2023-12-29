Bolu'da içme suyundan zehirlenme davası: Sanıklar suçlamaları reddetti
Bolu'nun Yuva köyünde geçen yıl içme suyundan kaynaklı zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de hastanede tedavi gördüğü olaya ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında dava açılan 5 kamu görevlisi, tutuksuz yargılandıkları ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Sanıklardan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., "Diğer mahallerde olay yaşanmaması içme suyu tesisine dışarıdan müdahale yapıldığının teknik olarak göstergesidir.” dedi.
Bolu'da içme suyundan zehirlenmeyle ilgili yargılama başladı.
Olaya ilişkin ilk duruşma, bugün Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Yuva köyü muhtarı M.E., Bolu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Ü.B. ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire B.K. ile hayatını kaybeden Eyüp Ertem’in ailesi ve 7 aylık hamiyleyken zehirlenen, erken doğum yapmak zorunda kalan Tuğba Karadağ ve diğer müştekiler hazır bulundu.
Sanık Hemşire F.İ. ise duruşmaya katılmadı.