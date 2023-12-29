Bolu'da içme suyundan zehirlenme davası: Sanıklar suçlamaları reddetti

"BENİM BİR SORUMLULUĞUM YOK"

Sanıklardan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. da su deposuna dışarıdan müdahale edildiğini öne sürdü. M.A.A., köydeki kaçak yıkama tesisi altından, köyün su borularının geçtiğini ve depoya dışarıdan bir müdahale olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bizim görevimiz yönergeyle belirlenmektedir. Benim belirlenen su depolarının temizliğini takip etme sorumluluğum bulunmuyor. 12 Aralık 2021 tarihinden beri İl Özel İdaresi Su ve Kanal İdaresi Müdürü olarak görev yürütmekteyim. Benim görevim proje, etüt ve inşaat işlerini denetlemek. Zehirlenme vakalarından 10 gün sonra Valinin teklifi ile depoların temizliği ve takibi konusunda ayı bir birim kurulması ve 9 personelin görevlendirilmesine ilişkin idari tasarrufta bulunuldu. Bu idari karar, olay öncesi itibariyle benim bir sorumluluğumun bulunmadığının göstergesi. Su depolarının temizliği ve takibiyle ilgili 2015 yılından bu yana 4 toplantı yapıldı. Son 2019’da yapıldı. Depoların yılda 2 kez temizlenmesi ve buna ilişkin tutanakların ilgili mercilere gönderilmesine oy birliğiyle karar alındı. Ancak kararların hiç birinin uygulanmadığı aşikar. E- Coli bakterisini enfekte etmeden coli basiline dönüşme ihtimali yok. Diğer mahallerde olay yaşanmaması içme suyu tesisine müdahale yapıldığının teknik olarak göstergesidir. 21 Haziran tarihli analiz sonucu bize iletilmedi. Biz sonuçlardan, olaydan sonra, 20 Temmuz itibarıyla haber aldık. Numune analiz sonuçları deponun yaz ayında kirlendiğini gösterir."