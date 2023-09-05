Boşanma aşamasındaki eşini dövdü, evi ateşe verdi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, A.B. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında A.B. eşini dövdü, evi ateşe verdi. Ş.B.’nin ağır yaralandığı olay sonrasında gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip, evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan adam tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde A.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. arasında dün tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.B, eşini darbederek, evi de ateşe verdi.