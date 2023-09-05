Boşanma aşamasındaki eşini dövdü, evi ateşe verdi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, A.B. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında A.B. eşini dövdü, evi ateşe verdi. Ş.B.’nin ağır yaralandığı olay sonrasında gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini dövdü, evi ateşe verdi - 1

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip, evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan adam tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde A.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. arasında dün tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.B, eşini darbederek, evi de ateşe verdi.

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Boşanma aşamasındaki eşini dövdü, evi ateşe verdi - 2

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini dövdü, evi ateşe verdi - 3

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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