Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti

Bursa’da Gülşah A. isimli kadın, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine “Osman cehenneme kadar yolun var” diye yazdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan kadın, “Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim.” dedi.

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 1

Bursa’da yaşayan Gülşah A., şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.’dan ayrılmaya karar verdi.

Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, “Osman cehenneme kadar yolun var” ve “Boşanıyoruz” yazılarını astığı aracıyla gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 2

Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.’yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu.

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 3

Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 4

“GÜLE OYNAYA GELMEK İSTEDİM”

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., “Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim.” dedi.

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 5

Dava, Gülşah A.’dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti - 6
DAHA FAZLA GÖSTER