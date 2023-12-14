Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti
Bursa’da Gülşah A. isimli kadın, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine “Osman cehenneme kadar yolun var” diye yazdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan kadın, “Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim.” dedi.
Bursa’da yaşayan Gülşah A., şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.’dan ayrılmaya karar verdi.Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, “Osman cehenneme kadar yolun var” ve “Boşanıyoruz” yazılarını astığı aracıyla gitti.