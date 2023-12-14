Boşanma davasına “Osman cehenneme kadar yolun var” yazılı aracıyla gitti

“GÜLE OYNAYA GELMEK İSTEDİM”

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., “Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim.” dedi.