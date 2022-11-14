Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün meteorolojik bir uyarı gözükmüyor. Bu hafta perşembe ve cuma gününden itibaren soğuk havanın Marmara, Karadeniz, Güney Doğu ve Ege Bölgesi'nde kendini yeniden göstermesi bekleniyor. İşte 14-18 Kasım MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, ülke genelinde perşembe gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yeniden dönmesi bekleniyor.

Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Güney Doğu, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki bazı illerde yağışlı hava bekleniyor.

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

14 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

15 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

16 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 8

17 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (14-18 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 9

18 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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