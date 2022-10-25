Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, bu hafta ülke genelinde havanın mevsim normalleri üzerinden seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde önemli bir yağış yağması beklenmezken, sadece Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağışların yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, İstanbul hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacağı, hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.