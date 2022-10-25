Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini sonrasında, ülke genelinde bu hafta havanın nasıl olacağı belli oldu. MGM'den gelen hava durumu raporuna göre; Ülke genelinde bu hafta önemli bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 2

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, bu hafta ülke genelinde havanın mevsim normalleri üzerinden seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde önemli bir yağış yağması beklenmezken, sadece Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağışların yaşanması bekleniyor.

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 3

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, İstanbul hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacağı, hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 4

25 EKİM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 5

26 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 6

27 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 7

28 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (25-29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM 5 günlük hava durumu tahmini) - 8

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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