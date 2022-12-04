Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, bugün ülke genelinde önemli bir meteorolojik uyarı bulunmazken, İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya Bölgesi'nde sisli ve puslu bir havanın hakim olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yağışlı bir hava hakim olurken, Doğu ve Güney Doğu'da bulunan birçok ilde hafta boyunca kar yağışı bekleniyor. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde yer alan Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bugün yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KAR UYARISI

Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de bu hafta yer yer aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

4 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

5 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

6 ARALIK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

7 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (4-8 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar uyarısı (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 8

8 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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