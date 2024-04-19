“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı

"'BU KADIN DEĞİL' DEDİLER"

Betül A, emniyetteki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum.” dedi.