“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı

Adana’da bir dergi binasında tartıştığı iki kişiye sinirlenen Betül A. isimli kadın tutuklandı. Betül A, emniyetteki ifadesinde, “Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim.” dedi.

“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı - 1

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir dergi binasında iki kadını bıçakla yaralayan kadın şüpheli tutuklandı.

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki dergi binasına 17 Nisan günü girerek tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralayan Betül A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı - 2

"'BU KADIN DEĞİL' DEDİLER"

Betül A, emniyetteki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum.” dedi.

“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı - 3

TUTUKLANDI

Mala zarar verme ve yaralamadan 6 suç kaydı bulunan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Betül A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı - 4

Saldırıda yaralanan Sevda S. ve Hatice K. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı - 5

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki dergi binasına 17 Nisan’da giren Betül A, burada tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının, binanın koridorlarında beklemesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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