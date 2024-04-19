“Bu kadın değil” sözüne sinirlendi, iki kişiyi bıçakladı
Adana’da bir dergi binasında tartıştığı iki kişiye sinirlenen Betül A. isimli kadın tutuklandı. Betül A, emniyetteki ifadesinde, “Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim.” dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir dergi binasında iki kadını bıçakla yaralayan kadın şüpheli tutuklandı.Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki dergi binasına 17 Nisan günü girerek tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralayan Betül A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.