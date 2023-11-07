Bulgar ve Yunanların Edirne'de yeni uğrak yeri eczaneler

"ARZ-TALEP DENGESİNDE SIKINTI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kılıçcıgil, oluşan yoğunluğun, kentteki arz-talep dengesinde herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını da kaydetti.

Kılıçcıgil, "Bulgaristan nüfusu 7 milyonluk bir ülke. Hafta sonunda Edirne'ye müracaat edenleri değerlendirdiğimizde ve bunların 90 milyonluk güçlü bir ülkenin arz-talep dengesinde bir sorun yaratması mümkün değil. Sadece Edirne'de de değil, Türkiye'nin birçok sınır kapısında sınıra yakın şehirlerinde benzer durumlar söz konusu. Bunların hepsinde oluşan yoğunluğun Türkiye'nin dinamiğini bozacak bir durum olması söz konusu değil. Bilindiği üzere ilaç fiyatları euro kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu euro kuru, eskiden yılda 1 kere şubat ayında hesaplanıyor. Özellikle enflasyonun biraz daha yüksek olduğu bu dönemlerde Sağlık Bakanlığı bunu yılda 2 kez değerlendirmeye almaya başladı. En son temmuz ayında bir güncelleme gördük. Aralık ayında bir daha olması muhtemel. Sürekli Sağlık Bakanlığı'nın ilaç firmalarıyla iletişimi kuvvetli olduğu için de bununla ilgili biz herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Piyasada bulunmayan ilaçlar da işin gerçeği, global tedarik zincirleriyle ilgili sıkıntılarla alakalı. Sadece bizde değil dünyanın her yerinde genel olan sıkıntılar bunlar." dedi.