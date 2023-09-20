Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu

EYÜPSULTAN’DA BOSNA HERSEK VATANDAŞI 4 KİŞİYE OPERASYON

Ekipler, Eyüpsultan’da da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 44.5 kilogram skunk ele geçirildi. İki farklı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.