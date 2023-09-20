Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu
Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen hasta nakil ambulansında uyuşturucu bulundu. Türkiye’ye girişinin ardından takibe alınan ambulansa İstanbul’a gelindiğinde operasyon yapıldı. Operasyonda 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen hasta nakil aracına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, hasta nakil ambulansını ülkeye giriş yapmasının ardından teknik ve fiziki takibe aldı.Ekipler, İstanbul’a gelen ambulansı bir süre takip ettikten sonra durdurdu.