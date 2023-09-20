Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen hasta nakil ambulansında uyuşturucu bulundu. Türkiye’ye girişinin ardından takibe alınan ambulansa İstanbul’a gelindiğinde operasyon yapıldı. Operasyonda 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen hasta nakil aracına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, hasta nakil ambulansını ülkeye giriş yapmasının ardından teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, İstanbul’a gelen ambulansı bir süre takip ettikten sonra durdurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu - 2

Ambulanstaki 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda gizli bölmelerde, 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin ele geçirildi.

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu - 3

EYÜPSULTAN’DA BOSNA HERSEK VATANDAŞI 4 KİŞİYE OPERASYON

Ekipler, Eyüpsultan’da da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 44.5 kilogram skunk ele geçirildi. İki farklı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu - 4

BAKAN YERLİKAYA: ENSELERİNDEYİZ

Operasyonlara ait görüntülerle ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen ambulansa uyuşturucu operasyonu - 5

Yerlikaya paylaşımında, “Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olursa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.

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