Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti

Edirne, yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluşturan turistler, zaman zaman kuyrukta bekledi. Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence mekanları ve otellerde rezervasyonlar yaptırdı.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 1

Komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, yaklaşan yılbaşı alışverişleri için Edirne'ye akın etti.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 2

Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışların yoğunluk oluşturan Bulgarlar, zaman zaman kuyruklarda bekledi.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 3

Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldiğini söyleyen soydaşlardan Demir Demir, "Bulgarlar yoğun olarak baklava tüketiyor. Edirne'de alışveriş yapıyoruz. Peynir, tekstil, deterjan alacağız. Yılbaşı için baklava çok alıyoruz" dedi.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 4

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik geldiklerini söyleyen Şinasi Başıbozuk, "2023'e nasıl gireceğiz bilmiyorum, çok yoğun. Bulgaristan'dan geliyoruz. Edirne iyi şükür, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 5

"YOĞUN MİSAFİR TRAFİĞİMİZ VAR"

Kentte alışveriş yapan Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek içinde eğlence mekanları ve konaklamak için otellerden rezervasyon yaptırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesi yerli ve yabancı misafirlerin yoğunlukta olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Balkanlardan gelecek olan yoğun bir misafir trafiğimiz var. Şu andaki rezervasyon yoğunluğumuz, Edirne'deki bütün otellerin toplamı yüzde 70'ler civarında. Son geceye kadar bunun yüzde 80-85'lere kadar ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 6

"MEKAN KAPATIYORLAR"

Gelen misafirlerin çoğunluğunun Türk kültürünün eğlencesi için de geldiğini belirten Balta, "Grup ve bireysel rezervasyonlar şeklinde ilerliyor yoğunluğumuz. Balkanlar'da Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek olan misafirlerimiz açısından gayet güzel bir gece geçireceğiz. Gruplar halinde gelenler bazı mekanları kapatıyorlar. Türkçe müziklerle yılbaşı gecelerinde eğleniyorlar. Yüzde 99'u Türk kültürünün yılbaşı eğlence kültürüne geliyorlar" dedi.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 7

Yılbaşı gecesi 2 binin üzerinde misafir beklediklerini de ifade eden Balta, "Tahmini olarak Edirne'nin de yatak kapasitesini göz önüne alırsak yaklaşık 2 bin kişinin üzerinde bir misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken misafirlerin yüzde 70'inin yabancı olacağını dile getirdi.

Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 8
Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti - 9

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