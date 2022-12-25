Bulgarlar Edirne'ye bu sefer de yılbaşı için akın etti

"YOĞUN MİSAFİR TRAFİĞİMİZ VAR"

Kentte alışveriş yapan Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek içinde eğlence mekanları ve konaklamak için otellerden rezervasyon yaptırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesi yerli ve yabancı misafirlerin yoğunlukta olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Balkanlardan gelecek olan yoğun bir misafir trafiğimiz var. Şu andaki rezervasyon yoğunluğumuz, Edirne'deki bütün otellerin toplamı yüzde 70'ler civarında. Son geceye kadar bunun yüzde 80-85'lere kadar ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.