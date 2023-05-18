Burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti, hayatını kaybetti

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası’nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı, Artvinli Mehmet Özyürek, Rize’de beyin damar nakli ameliyatı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti, hayatını kaybetti - 1

Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği ‘Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası’nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi’ne tedaviye alındı.

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Burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti, hayatını kaybetti - 2

Ameliyat öncesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti, hayatını kaybetti - 3

Özyürek’in, sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, “Rize Devlet Hastanesi’nde beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler” notuyla son fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti, hayatını kaybetti - 4

Mehmet Özyürek’in Cuma günü Artvin’de toprağa verileceği belirtildi.

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