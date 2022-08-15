Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, yollarda oluşan su birikintileri uzun araç kuyruğuna yol açtı. Bursa Mudanya'da sağanak sonrası deniz de çamura boyandı.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.08.2022 - 11:42 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 11:44

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 1

BURSA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış başladı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 2

Yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 3

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 4

Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 5

Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 6

Bazı ağaçlar devrildi.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 7

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 8

Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 9
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 10
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 11
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 12
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 13

YALOVA'DA METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ 

'da da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 14

Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 15

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 16

Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 17

Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 18

Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 19
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 20
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 21
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 22

ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

'de de sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 23

Dün yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 24

Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 25

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 26

Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5,5 kilogram yağış düştü.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 27

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 28
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 29
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 30
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 31

TEKİRDAĞ'DA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 32

Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 33
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 34
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 35
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 36
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 37
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 38
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 39
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu - 40

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