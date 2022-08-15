Bursa, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ'ı sağanak vurdu

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.08.2022 - 11:42 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 11:44
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış başladı.
Yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.
Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti.
Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.
Bazı ağaçlar devrildi.
Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.
Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.
Yalova'da da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.
Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.
Eskişehir'de de sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.
Dün yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.
Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.
Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5,5 kilogram yağış düştü.
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.
Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.