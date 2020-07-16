Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı

Bursa'da iki katlı tarihi binada yangın çıktı. Kentin birçok noktasından dumanlarının görüldüğü yangın söndürüldü. Bina kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı - DHA 16.07.2020 - 07:52

Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 1
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 2
Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Çarıklı Değirmen Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 70 yıllık tarihi olan binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 3
Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 4
Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 5
Daha önce kentin en bilindik kafelerinden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 6
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 7
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 8
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 9
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 10
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 11
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 12
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 13
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 14
Bursa'da 2 katlı tarihi bina yandı - 15

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