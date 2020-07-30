Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bebek bulundu.

Anadolu Ajansı 30.07.2020 - 03:05

Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 1
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, yanından geçtiği park halindeki kamyonetin kasasından bir bebeğin ağlama sesini duyunca polise haber verdi.
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 2
Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonet kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı bir şekilde yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 3
Sağlık ekipleri, erkek bebeği alarak İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 4
Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 5
Polis ekipleri, bebeği kamyonetin kasasına bırakanı bulmak için çalışma başlattı.
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 6
Bursa'da kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu - 7

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER