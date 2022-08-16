Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın

Bursa'da eski Muradiye İpek Fabrikası'nda yangın çıktı. Alevler çevredeki evlere de sıçradı. Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu kontrol alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 16.08.2022 - 02:51

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 1

'nın Merkez Osmangazi ilçesinde eski bir ipek fabrikasında çıkıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 2

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Hamzabey Mahallesi Erdemler Sokak'ta bulunan eski Muradiye İpek Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 4

Ormanlık alana alevlerin sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yakındaki evlerden vatandaşlar tahliye edildi.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 5

Alevlerin kontrol altına alındığı sırada, fabrikanın yanında bulunan bir deponun tutuşması üzerine alevler çevredeki bazı evlere de sıçradı.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 6

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 7

Olayda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 8

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 9
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 10
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 11
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 12
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 13
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 14
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 15
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 16
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 17
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 18
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 19
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 20
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 21
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 22
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 23
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 24
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 25
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 26
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 27
Bursa'da tarihi fabrikada korkutan yangın - 28

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