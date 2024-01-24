Büyükçekmece’de deprem riskli 8 blokluk site yıkılıyor

“HERHANGİ BİR DEPREMDE BURASI YIKILACAKTI”

Kentsel dönüşüm kapsamında dairesi yıkılan Hülya Kaplanoplu, “Ben buraya 28 yaşındayken geldim şimdi 73 yaşındayım. Burada önceden yazlık olarak oturuyorduk daha sonra yaz kış oturmaya başladık. Yaz kış oturmak da çok keyifliydi ama artık binalarımız eskimişti, yıkılması gerekiyordu ama bir türlü uygun kişi ile muhatap olamamıştık. Kolonlarımız patlaktı yani herhangi bir depremde burası yıkılacaktı. Sağ olsun şimdi bir firma ile de çok güzel yola çıktık. Umarım yeni evlerimizde keyifle otururuz. Belediye bize çok destek oldu, defalarca gittik başkan ve başkan yardımcısıyla görüştük. Hepsi hoş karşıladı ve yardımcı oldu. Bugün de bu noktaya geldik çok mutluyum” diye konuştu.