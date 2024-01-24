Büyükçekmece’de deprem riskli 8 blokluk site yıkılıyor
İstanbul Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski taşıdığı tespit edilen 8 blok ve 64 bağımsız bölümden oluşan İnan Sitesi'nin yıkımı başladı. Yıkım alanına gelerek açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece merkezde yıkımların yüzde 70’inin tamamladığını açıkladı.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde bulunan İnan Sitesi’nde deprem riski taşıdığı tespit edilen 8 bloktan oluşan 64 dairenin yıkımına başlandı.