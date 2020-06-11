Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor

İstanbul’da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği dikkat çekiyor.

DHA 11.06.2020 - 14:54 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 14:56

Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 1
Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor.
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 2
Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor.
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 3
Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 4
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 5
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 6
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 7
Caddebostan sahilinde deniz kirliliği dikkat çekiyor - 8

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER