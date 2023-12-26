Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kadıköy Caddebostan'da Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı anlar görülüyor. Soyyer'in ailesi motosiklet ile otomobilin yarıştığını iddia etmişti.
Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti.