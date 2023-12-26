Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kadıköy Caddebostan'da Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı anlar görülüyor. Soyyer'in ailesi motosiklet ile otomobilin yarıştığını iddia etmişti.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 1

Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 2

Kazada 3 kişi de yaralandı.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 3

Motosikletli serbest bırakılırken otomobilin sürücüsü ise tutuklandı.
Motosiklet ile otomobilin yarıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, bunu ispatlamak için iz peşine düşmüştü.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 4

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istemişti.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 5

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Olayın üstünden 15 gün geçtikten sonra kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 6

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı anlar görülüyor.

Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 7

Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.

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