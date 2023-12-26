Caddebostan'da cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istemişti.