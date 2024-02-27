Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde ''Leon'' adlı Kafkas çoban köpeği, sahibinin evinin önünde kendisini yakalamak isteyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kaçan şüpheli aranıyor. Vücudundan 5 saçma çıkan köpeğin sahibi Serhan Karadağ, tedavisi süren ''Leon''un henüz yürüyemediğini söyledi.

Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 1

Olay, 25 Şubat'ta saat 06.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana geldi. Otel işletmecisi ve müteahhit Serhan Karadağ'a (42) ait 5 yaşındaki ''Leon'' adlı Kafkas çoban köpeğinin yanına kimliği belirsiz bir kişi otomobille yanaştı.

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Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 2

Otomobilden inen şüpheli, evin önünde gezinen köpeği, elindeki tasmayla yakalamak istedi. Şüpheli, çalamadığı köpeğe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 3

Saçmaların isabet ettiği köpek, kaçtığı bahçede yere yığıldı.

Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 4

Bir süre sonra eve gelen Serhan Karadağ, kanlar içinde bulduğu köpeğini veterinere götürdü.

Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 5

Ameliyata alınan ''Leon''un vücudundaki saçmalar çıkarıldı.

Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu - 6

EVE SÜRÜNEREK GELMİŞ

Karadağ, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Köpeğinin tedavisinin sürdüğünü ancak henüz yürüyemediğini belirten Serkan Karadağ, ''Köpek eve sürünerek geliyor. Yerdeki kan izlerinden de anlaşılıyor. Leon'u veterinere götürdüm, ameliyat oldu. Vücudundan 5 saçma çıktı. Diğer saçmalar da içeride kaldı. Bu köpeğin başıboş değil. Tasmalı bir hayvanı tutup zincirleyemezsin.'' dedi.

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