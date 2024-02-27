Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu
İzmir'in Buca ilçesinde ''Leon'' adlı Kafkas çoban köpeği, sahibinin evinin önünde kendisini yakalamak isteyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kaçan şüpheli aranıyor. Vücudundan 5 saçma çıkan köpeğin sahibi Serhan Karadağ, tedavisi süren ''Leon''un henüz yürüyemediğini söyledi.
Olay, 25 Şubat'ta saat 06.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana geldi. Otel işletmecisi ve müteahhit Serhan Karadağ'a (42) ait 5 yaşındaki ''Leon'' adlı Kafkas çoban köpeğinin yanına kimliği belirsiz bir kişi otomobille yanaştı.