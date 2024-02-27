Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu

EVE SÜRÜNEREK GELMİŞ

Karadağ, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Köpeğinin tedavisinin sürdüğünü ancak henüz yürüyemediğini belirten Serkan Karadağ, ''Köpek eve sürünerek geliyor. Yerdeki kan izlerinden de anlaşılıyor. Leon'u veterinere götürdüm, ameliyat oldu. Vücudundan 5 saçma çıktı. Diğer saçmalar da içeride kaldı. Bu köpeğin başıboş değil. Tasmalı bir hayvanı tutup zincirleyemezsin.'' dedi.