Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü

Marmara ve Ege Denizi’nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden ortaya çıktı. Çanakkale'de denizin üzerinde müsilaj tabakaları görüntülendi.

Haberler - İHA 17.02.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:40

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 1

Boğazı'nda öbeklenmiş halde müsilaja rastlandı.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 2

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleriyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da temizleme çalışmaları başlatılmıştı.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 4

Yapılan girişimlerin sonucunda temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 5

Hafta sonu Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 6

"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Geçen öbekleşme olmadığını sadece bulanıklık olduğunu söyleyen Kızoğlu, denetimlerin yeniden sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 7
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 8
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 9
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 10
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj tekrar görüldü - 11

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