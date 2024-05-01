Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, sokaklarda geziyor. Televizyon muhabirleriyle börek yiyerek vatandaşlarla sohbet eden Candan, avukat olmaya da karar verdi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gidince, müşteki avukatları mahkemeye itiraz etti, yeniden tutuklanmasını istedi. Candan kardeşler, 13 kişiyi 13 milyon TL dolandırdırdıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 1

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden birisi geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. 2023 yılı Kasım ayında tutuklananan Nihal Candan, son olarak sağlık sorunları nedeniyle haber oldu. Candan bir süre sonra da tahliye edildi. 

Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia ediliyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 2

Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtiliyordu.Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 3

SOKAK SOKAK GEZDİ

Bu haberlerin ardından Candan tahliye edildi.

Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü.

Candan, televizyon muhabirleriyle sokaklarda gezerek, börek yemeye, vatandaşlarla sohbet etmeye başladı. 

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 4

SEÇİL ERZAN İLE AYNI KOĞUŞTA KALDI

Sağlık sorunları nedeniyle ve yemek yiyemediği için tedavi edilen gereken Candan, börek yiyip gezmesiyle dikkatleri çekti. Candan, cezaevleri günleri de anlatttığı röportajında, futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi. 

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 5

"PAŞALAR GİBİ 6 AYDIR YATIYORUZ"

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana.” dedi.

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 6

TAHLİYEYE İTİRAZ

Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi. 

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 7

"SEÇİL ERZAN'A KIZAMADIM"

Candan son olarak Posta'ya açıklama yaparak kendisini savundu. Candan açıklamasında, kendisi gibi dolandırıcılık suçuyla tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşu paylaştığını anlatırken, "Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan? Dilan Polat da yan koğuşumuzdaydı, avukata çıkarken gördüm" dedi. 

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 8

"MAMA İLE BESLENİYORUM"

Tahliyesinin ardından kuaföre giden ve röportaj veren Nihal Candan, "Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum" diye konuştu.

Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladığını söyleyen Nihal Candan, "Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Yemek görünce midem bulanıyordu. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum" diye konuştu.

Sosyal medyadan para kazanmadığını savunan Nihal Candan, babasına akademik kariyer sözü verdiğini ve avukatlık yapacağını söyledi




Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 9

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor - 10

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunuDilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

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