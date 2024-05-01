Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor

"MAMA İLE BESLENİYORUM"

Tahliyesinin ardından kuaföre giden ve röportaj veren Nihal Candan, "Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum" diye konuştu.

Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladığını söyleyen Nihal Candan, "Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Yemek görünce midem bulanıyordu. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum" diye konuştu.

Sosyal medyadan para kazanmadığını savunan Nihal Candan, babasına akademik kariyer sözü verdiğini ve avukatlık yapacağını söyledi