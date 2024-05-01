Candan harikalar diyarında: Börek yiyor, avukat olmak istiyor
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, sokaklarda geziyor. Televizyon muhabirleriyle börek yiyerek vatandaşlarla sohbet eden Candan, avukat olmaya da karar verdi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gidince, müşteki avukatları mahkemeye itiraz etti, yeniden tutuklanmasını istedi. Candan kardeşler, 13 kişiyi 13 milyon TL dolandırdırdıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden birisi geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. 2023 yılı Kasım ayında tutuklananan Nihal Candan, son olarak sağlık sorunları nedeniyle haber oldu. Candan bir süre sonra da tahliye edildi.Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia ediliyordu.