4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu

Osmaniye’de hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 29 Aralık 2023 günü Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu, aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu ile tartıştı.

Salim Koyuncu, mutaftan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı.