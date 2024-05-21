4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu
Osmaniye’de 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu’yu bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu’nun yargılandığı dava, ilk duruşmada karara bağlandı. Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Salim Koyuncu’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Osmaniye’de hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 29 Aralık 2023 günü Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi.
Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu, aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu ile tartıştı.Salim Koyuncu, mutaftan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı.