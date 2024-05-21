4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu

Osmaniye’de 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu’yu bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu’nun yargılandığı dava, ilk duruşmada karara bağlandı. Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Salim Koyuncu’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu - 1

Osmaniye’de hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 29 Aralık 2023 günü Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu, aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu ile tartıştı.

Salim Koyuncu, mutaftan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı.

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4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu - 2

Ardından otomobile binen Salim Koyuncu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eşini bıçakladığını belirterek evinin adresini verdi.

Koyuncu, 10 kilometre gittikten sonra Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde aracını uçuruma sürdü.
4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu - 3

Yaralanan Salim Koyuncu, Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, adrese giden ekipler hamile kadının bebeği ile öldüğünü belirledi.

Hediye Koyuncu, Sumbas ilçesinde toprağa verilirken, tedavi sonrası Salim Koyuncu tutuklandı.
4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu - 4

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Salim Koyuncu hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunma yapan Salim Koyuncu, eşi ile yemek yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Bu sırada eşim bana, ‘Adam değilsin, baban seni yetiştirememiş’ deyince kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Yaptığıma çok pişmanım.” dedi.
4 aylık hamile Hediye’yi öldüren eşi hakkında karar belli oldu - 5

Mahkeme heyeti, Salim Koyuncu’yu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
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