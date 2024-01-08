Caretta Tuba'nın sinyali kesildi
Muğla'da 2019 yılında yaralı bulunan deniz kaplumbağası Tuba tedavisinin ardından uydu takip cihazı takılarak yeniden denize bırakılmıştı. Bu süreçte 24 bin kilometre civarı yol kateden kaplumbağanın sinyali kesildi. Uzmanlar, carettanın bu yaz tekrar Dalyan'a dönüp yuva yapmasını bekliyor.
Muğla Ortaca'daki Dalyan İztuzu Plajı, deniz kaplumbağlarının en önemli üreme ve konaklama yerlerinden biri. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.