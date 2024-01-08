Caretta Tuba'nın sinyali kesildi

UYDU CİHAZININ PİLİ BİTTİ

Caretta Tuba, bu süreçte 24 bin kilometre civarında yol katetti. Carettanın bu yolculuğunu, 9 milyondan fazla kişi takip etti. Ancak Eylül 2023'te Tuba'nın uydu cihazının pili bitti, hal böyle olunca kaplumbağadan gelen sinyal kesildi.