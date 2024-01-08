Caretta Tuba'nın sinyali kesildi

Muğla'da 2019 yılında yaralı bulunan deniz kaplumbağası Tuba tedavisinin ardından uydu takip cihazı takılarak yeniden denize bırakılmıştı. Bu süreçte 24 bin kilometre civarı yol kateden kaplumbağanın sinyali kesildi. Uzmanlar, carettanın bu yaz tekrar Dalyan'a dönüp yuva yapmasını bekliyor.

Caretta Tuba'nın sinyali kesildi - 1

Muğla Ortaca'daki Dalyan İztuzu Plajı, deniz kaplumbağlarının en önemli üreme ve konaklama yerlerinden biri. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Caretta Tuba'nın sinyali kesildi - 2

O kaplumbağalardan biri de 2019'da yaralı bulunan ve Tuba adı verilen kaplumbağaydı.

Caretta Tuba'nın sinyali kesildi - 3

25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta, önce tedavi edildi ardından uydu cihazı takılarak İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Caretta Tuba'nın sinyali kesildi - 4

UYDU CİHAZININ PİLİ BİTTİ

Caretta Tuba, bu süreçte 24 bin kilometre civarında yol katetti. Carettanın bu yolculuğunu, 9 milyondan fazla kişi takip etti. Ancak Eylül 2023'te Tuba'nın uydu cihazının pili bitti, hal böyle olunca kaplumbağadan gelen sinyal kesildi.

Caretta Tuba'nın sinyali kesildi - 5

BU YAZ DALYAN'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, Tuba'nın bu yaz Dalyan'a dönüp yuva yapmasını bekliyor. 2019'dan bu yana, 26 deniz kaplumbağası,, uydu verici cihazı takılarak izlemeye alındı. Bu kaplumbağalardan 22'sinin sinyali de farklı zamanlarda kesildi.

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