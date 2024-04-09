Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35- 40 yaşlarında baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu. Yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma intihar üzerinde duruyor.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 1


İlçenin Büyükköy beldesinde Demirciler köyünde gübre vermek için ailesiyle çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, gelen kötü koku üzerine çevrede gezinirken baş kısmı kopmuş, elinde tüfekli kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 2

Bölgeye giden ekipler, 35- 40 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin, yanında ise tabanca ve bu kişiye ait olabileceğini düşündüğü çanta buldu.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 3

Savcılık incelemesi ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 4

Soruşturma başlatan jandarma intihar üzerinde duruyor.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 5

GÜBRE VERİRKEN BULDU

Cesedi bulan Halil İbrahim Kazanbaş, "Buraya geldiğimizde pis bir koku aldık. Kovayı gübre doldurdum ve işe koyuldum. Gübre verdiğim sırada içinde elbise olan kırmızı bir çanta buldum. Biraz daha ilerlerken yerde sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Bira daha yakına gidince kafatası gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik." diye konuştu.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 6

"CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUK"

Cesedi gördüklerine korktuğunu söyleyen Mustafa Kazanbaş da "Bu arazi bizim çay bahçemiz. Çayın gübresini vermeye geldik. Pis bir koku aldık. Babam bahçede gezerken insan cesedi buldu. Elinde tüfek olan cesedi görünce korktuk. Ben 40 yaşındayım, köyümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER