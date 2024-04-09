Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu
Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35- 40 yaşlarında baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu. Yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma intihar üzerinde duruyor.
İlçenin Büyükköy beldesinde Demirciler köyünde gübre vermek için ailesiyle çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, gelen kötü koku üzerine çevrede gezinirken baş kısmı kopmuş, elinde tüfekli kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.