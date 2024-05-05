Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçse de tartışmalar hala sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialara yönelik Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına savcılık karar verecek. İnceleme sürerken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, intihara yönelik hiçbir işaret ve not bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Epözdemir, dilekçe sunurak mezarın açılmasına yönelik taleplerini yenileyeceklerini ifade etti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil - 1

Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde.

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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil - 2

Karabulut'un katili Cem Garipoğlu anne ve babasıyla intiharından bir gün önce, 9 Ekim 2014'te görüştü. Bir saat süren görüşmede de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil - 3

Sabah gazetesinin haberine göre Garipoğlu yaşamına son vermeden önce uzun süre koridorda dolaşıp bir çamaşır ipi ve giysi poşetiyle intihar etti. Cem Garipoğlu'nun ölmediği ve yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddialar ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil - 4

MEZAR AÇILACAK MI?

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e göre, Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmaların sona ermesi için mezarın açılması gerekiyor.

Yazılı bir açıklama yapan Epözdemir, intihara yönelik bir not ve bulgu bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. 33 psikolog görüşmesinde ve açık görüşte intihar riskine yönelik bir gözlem bulunmamasının da şüpheli bir durumu işaret ettiğini kaydeden Epözdemir, "Mezarın açılması gerekir." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil - 5

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Karabulut ailesinin bu talebi daha önce reddedildi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da tartışmaların son bulması gerekçesiyle savcılıktan talepte bulununca soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Adlı Tıp Kurumu’ndan otopsiye ait görüntülerin gönderilmesini istedi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda mezarın açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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