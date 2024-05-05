Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçse de tartışmalar hala sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialara yönelik Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına savcılık karar verecek. İnceleme sürerken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, intihara yönelik hiçbir işaret ve not bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Epözdemir, dilekçe sunurak mezarın açılmasına yönelik taleplerini yenileyeceklerini ifade etti.
Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde.