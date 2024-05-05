Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? | Epözdemir: İntihara yönelik not olmaması normal değil

MEZAR AÇILACAK MI?

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e göre, Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmaların sona ermesi için mezarın açılması gerekiyor.

Yazılı bir açıklama yapan Epözdemir, intihara yönelik bir not ve bulgu bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. 33 psikolog görüşmesinde ve açık görüşte intihar riskine yönelik bir gözlem bulunmamasının da şüpheli bir durumu işaret ettiğini kaydeden Epözdemir, "Mezarın açılması gerekir." dedi.