Cenk Çelik'in silahla vurulduğu anlar ortaya çıktı (Cenk Çelik öldü mü?)

TAKSİYE BİNEREK EDİRNE'YE GİTMİŞ

Bulunan pantolonun cebinden çıkan otel kartı sayesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.



Yapılan inceleme sonucu şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek bin 400 lira ödeyerek Edirne'ye gittiği tespit edildi.



Şüphelinin saldırıdan 10 gün önce Mersin'den İstanbul'a geldiği ve bir otele yerleşerek saldırı için hazırlık yaptığı öğrenildi.