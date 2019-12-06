Ceren Özdemir'e 'doğum günü' ziyareti

Anne Güfer Özdemir, "Kızım doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım" diyerek ağladı.