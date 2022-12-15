'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?)

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü saldırıda yaralandı.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 1

Beykoz'da 'Çerkes Cengiz'in içinde bulunduğu araca ateş açıldı.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 2

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 3

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 4

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİLDİ

Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 5

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 6

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 7

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?) - 8

ÇERKEZ CENGİZ KİMDİR?

Yaklaşık 5 sene önce kendisini suç örgütü lideri gibi tanıtarak korku saldığı iddia edilen "Çerkez Cengiz" tutuklanmıştı. 

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı ancak bu görüntülerin sonralarda kurgu olduğu belirtilmişti. 

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