Cesedi asitle yok edilen iş insanı için gıyabi cenaze namazı

Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Erhan Ör, “Her zaman yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Size bundan sonra daha çok ihtiyacımız var. Bu kötü günümüzde de yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Nurhan abimin yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak. Lütfen bundan sonra daha çok yanımızda olunuz.” dedi.