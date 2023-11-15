Cesedi asitle yok edilen iş insanı için gıyabi cenaze namazı
Kocaeli’de hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüpheliler tarafından öldürülüp cesedi asitle eritilerek yok edilen iş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.
Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi’nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 7 Kasım günü eve gitmeyip telefonuna da cevap vermeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler 9 Kasım'da boş arazide Nurhan Ör’ün otomobilini buldu.
Otomobilde Ör’e ait kan izlerine rastlandı.
Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. (55) arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti.
Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T., C.A., B.T., N.T., E.D. ve F.G.’yi gözaltına aldı.Şüphelilerden biri sorguda, Ör’ü öldürdüklerini itiraf etti.