Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü orman yangınının çıktığı bölgede bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan ve birçok suç kaydı bulunan M.A., polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek inceleniyor.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 1

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 2

Yangına 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle karadan müdahale edildi.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 3

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 4

DELİL YETERSİZLİĞİ

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.

Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. "Kasten orman yakma" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan, "hırsızlık", "kasten yaralama",  "cinsel istismar" ve "tehdit" gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 5

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 6

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 7

2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelenirken, soruşturma da kapsamlı olarak yürütülüyor.

Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - 8

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de görevlendirildi.

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