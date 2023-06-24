Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

DELİL YETERSİZLİĞİ

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.

Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. "Kasten orman yakma" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan, "hırsızlık", "kasten yaralama", "cinsel istismar" ve "tehdit" gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.