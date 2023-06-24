Cesedi yakarken çıkan orman yangınındaki şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü orman yangınının çıktığı bölgede bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan ve birçok suç kaydı bulunan M.A., polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek inceleniyor.
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.