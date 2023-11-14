Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, dün lastik botun batması sonucu 5 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmenden ise haber alınamıyor. Ekiplerin bugün bölgedeki çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter ve botların çalışmasına, polis ekipleri de destek veriyor.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 1

İzmir’in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 2 düzensiz göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter ve botlar, arama çalışmalarına Çeşme açıklarında sabah erken saatlerde başladı.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 3

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, dalgıçlar ve helikopter de çalışmalara destek veriyor.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 4

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ

Çeşme ilçesindeki Kleopatra koyu açıklarında dün içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun battığı bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilmişti.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 5

Lastik bottaki 5 düzensiz göçmenin kendi çabalarıyla karaya çıktığı belirlenmiş, denizdeki 1 yabancı uyruklu sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 6

Ekipler, 4’ü deniz, 1’i karada olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 7

Yabancı uyrukluların, batmadan önce botta 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine, denizde kaybolduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmen için arama çalışması başlatılmıştı.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 8

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 9
Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor - 10
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