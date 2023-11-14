Çeşme açıklarında göçmen faciası | 5 göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmeni arama çalışmaları sürüyor
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, dün lastik botun batması sonucu 5 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 2 göçmenden ise haber alınamıyor. Ekiplerin bugün bölgedeki çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter ve botların çalışmasına, polis ekipleri de destek veriyor.
İzmir’in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 2 düzensiz göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.