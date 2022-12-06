Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık tehlikesi: Yüzlerce arı ve balık öldü

"TARLALARIMIZ DA ZEHİRLENİYOR"

Çok üzgün olduğunu anlatan Aslan, "Arılar suyu içtikten sonra kovana kendilerini zor atıyorlar. Bu kimyasallar suya döküldüğünden beri binlerce arımız öldü. 6 çıta arımız vardı, 3 çıta kaldı. Şimdi bile can çekişenleri gördünüz. Böyle devam ederse ne arı kalır ne de başka bir canlı burada yaşar. Balık, yılan, böcek, hepsi bu nehirden su içiyor. Tarlalarımıza da su buradan gidiyor. Oralar da zehirleniyor" diye konuştu.