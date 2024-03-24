CİMER'e şikayeti sayesinde evlenebildi
Gaziantep'te aile büyükleri onaylamadığı için evlenemeyen çift, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) damadın yaptığı "Sayın Cumhurbaşkanım, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun" şeklindeki başvurunun ardından, kurum amirlerinin devreye girmesiyle evlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) her gün binlerce şikayet ve talep gelmeye devam ediyor.
Bunlardan biri de Gaziantep'te sevdiği kızla ailelerinin onayını alamadıkları için evlenemeyen bir gençten geldi.