Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları
Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye Başkanı kimdir? Çınar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çınar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çınar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çınar yerel seçim sonuçları..
ÇINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çınar Belediyesini 13.968 alınan oy ve %43.07 oy oranı ile HDP adayı Bedri Kaya kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%43.07
- AK Parti%31.57
- Saadet Partisi%23.55
- CHP%0.73
- BEHZAT ALTUNAKAR%0.38
- BBP%0.30
- Diğer%0.40