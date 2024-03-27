Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları

ÇINAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çınar Belediyesi Başkanı Bedri Kaya Kimdir?

4 Ocak 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bağlar Devrim İlkokulu, Antep Düztepe Ortaokulu, Ziya Gökalp Lisesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Manisa’da vatani görevini yerine getirdi. 1981 yılında İş Bankası’nda göreve başladı. Bankanın farklı departmanlarında görev aldı. 26 yıllık görevinden sonra 2007 yılında emekli oldu. Bankanın bağlı olduğu BASİSEN sendikasında temsilcilik yaptı. 2007 ile 2010 yılları arasında özel sektörde muhasebecilik yaptı. 2010-2013 yılları arasında TURYAP Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü yaptı. 2013-2016 yılları arasında Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı.



2016-2019 yılları arasında KDPT Partisi’nin Sur İlçe Başkanlığı’nı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde HDP’den Çınar Belediye Başkanı olarak seçildi.