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Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları

Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye Başkanı kimdir? Çınar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çınar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çınar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çınar yerel seçim sonuçları..

Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları - 1

ÇINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çınar Belediyesini 13.968 alınan oy ve %43.07 oy oranı ile HDP adayı Bedri Kaya kazanmıştır. 

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%43.07
  • AK Parti%31.57
  • Saadet Partisi%23.55
  • CHP%0.73
  • BEHZAT ALTUNAKAR%0.38
  • BBP%0.30
  • Diğer%0.40

TÜRKİYE HABERLERİ

Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları - 2

ÇINAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çınar Belediyesi Başkanı Bedri Kaya Kimdir?

4 Ocak 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bağlar Devrim İlkokulu, Antep Düztepe Ortaokulu, Ziya Gökalp Lisesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Manisa’da vatani görevini yerine getirdi. 1981 yılında İş Bankası’nda göreve başladı. Bankanın farklı departmanlarında görev aldı. 26 yıllık görevinden sonra 2007 yılında emekli oldu. Bankanın bağlı olduğu BASİSEN sendikasında temsilcilik yaptı. 2007 ile 2010 yılları arasında özel sektörde muhasebecilik yaptı. 2010-2013 yılları arasında TURYAP Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü yaptı. 2013-2016 yılları arasında Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş’de Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı.

2016-2019 yılları arasında KDPT Partisi’nin Sur İlçe Başkanlığı’nı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde HDP’den Çınar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları - 3

ÇINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DAVUT ARZU
  • RAMAZAN DEMİR
  • DERYA ULAŞ
  • İBRAHİM HALİL AKBULUT
  • SEMRA AKYÜZ
  • YASİN ASLAN
  • HALİT KAYA
  • VEDAT TURGUT
  • SÜHEYLA BİNGÖL
  • MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ
  • MEHMET MUSTAFA DOĞAN
  • MEHMET VEYSİ YİĞİT
Çınar Belediyesi hangi partide? Çınar Belediye başkanı kimdir? Çınar Belediye başkan adayları - 4

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