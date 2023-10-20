Cipteki infazlar için banka hesaplarına inceleme
Mardin’de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin davada, 2’si tutuklu 4 sanığın aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışın bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.
Mardin’de 5 Iraklı’nın bir cipte infaz edilmesine ilişkin davada, şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesine karar verildi.
Olay, 19 Ocak günü uluslararası İpekyolu’nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Diyarbakır’a gitmek için Irak’ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı.