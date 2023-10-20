Cipteki infazlar için banka hesaplarına inceleme

Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Murat Yiğit ile İbrahim Doğan daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

4 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI TALEBİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında “kasten adam öldürme”, “nitelikli yağma” ve “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan’a da “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.