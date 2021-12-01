Çizgili sırtlan yavrusuna özel bakım

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanın Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Mehmet Gürkaynak, şöyle konuştu:



"Halfeti ilçemizin Yeşilözen kırsalında kuyuda çizgili sırtlanın mahsur kaldığını bildirmesi üzerine ekiplerimiz zaman kaybetmeden bölgeye gitti. Gece olmasına rağmen ekiplerimiz yavruyu kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanın zarar görmemesi için çok dikkatli davranan ekiplerimiz yavru sırtlanı kurtarıp korumaya aldı. Yavrumuz günlerce aç ve susuz kaldığı için çok bitkin düşmüş ve bazı yerlerinde hafif yaralar olmuştu. Ekiplerimiz zaman kaybetmeden yavrumuzu alıp merkeze getirip tedavi etmeye başladı. Yavrumuzun kısa sürede toparlanması için özel bakımla kemik ve etle beslemeye başladık. Yavrumuz toparlanmaya başladı. Kısa süre sonra yaşadığı bölgeye götürerek ailesine kavuşmasını sağlayacağız inşallah."