Çocuğa taciz şüphelisine dayak

Bursa'da vatandaşlar, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlıyı dövdü. Polis ekipleri gelene kadar alıkonulan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA 07.03.2021 - 14:48

Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 1
Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen H.H.Ü kendisini yakalayan vatandaşlarca dövüldü.
Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 2
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu.

Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 3
İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı.
Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 4
Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce dövüldü.
Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 5
Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu.
Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 6
H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Çocuğa taciz şüphelisine dayak - 7
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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