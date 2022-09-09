Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet’e arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın" diye konuştu.