Çöplüğe dönen 'Bayır Deresi' temizleniyor

Haberler - DHA 19.10.2021 - 19:00
Edirne'de Yıldırım Mahallesi'nde, halk arasında 'Bayır Deresi' olarak bilinen tahliye kanalı, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalınca yosun ve çöplerle doldu.
Geçen aylarda temizlenip sonra yeniden kirlenen kanaldaki kötü görüntü, tepkilere neden oldu.
Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı uluslararası kara yolu üzerindeki Yıldırım Mahallesi'nde yaşayanlar, kanaldaki kirlilik nedeniyle sivrisinek istilasına uğradıklarını belirterek, kötü kokudan evlerinin pencerelerini açamadıklarını söyledi.