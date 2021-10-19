Çöplüğe dönen 'Bayır Deresi' temizleniyor

Geçen aylarda temizlenip sonra yeniden kirlenen kanaldaki kötü görüntü, tepkilere neden oldu.

Edirne'de Yıldırım Mahallesi'nde, halk arasında 'Bayır Deresi' olarak bilinen tahliye kanalı, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalınca yosun ve çöplerle doldu.

Özellikle tarım arazilerinde kullanılan ilaç, pet ile cam şişe, araç lastiği, ev ve inşaat malzemesi atıkları, yeşil görünüme sahip kanalda çöp öbeklerine neden oldu. Ayrıca bölgedeki hayvan çiftliklerinden kanala akıtılan gübre, kötü kokular yaymaya başladı.