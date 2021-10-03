Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Çoruminia, halktan yoğun ilgi görüyor.

İHA 03.10.2021 - 16:41

Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 1
Çorum’un sahip olduğu, tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan, geçtiğimiz günlerde de açılışı gerçekleştirilen Çorumina, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alıyordu.
Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 2
7’den 70’e her kesime hitap eden Çoruminia, halkın beğenisini topluyor.
Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 3
Çoruminia'yı ziyaret eden vatandaşlar, "Yapılan bu çalışma, Çorum’un tarihini ve çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak için güzel ve anlamlı olmuş. Çocuklarımız için de ayrıca güzel olmuş" dedi.
Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 4
oruminia’da gezerken kentin tarihini hatırladığını belirten Osman Kara ise "Çorum’daki önemli yapıları göremeyenler için farklı bir çalışma olmuş. Herkes Boğazkale’ye, Alacahöyük’e gidemez, o yüzden tüm eserlerin burada sergilenmesi güzel olmuş. Annemin de görmesini, tarihi yeniden yaşaması için onu da buraya getirdim" diye konuştu.
Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 5
Çoruminia'da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, ziyarete gelen vatandaşların bol bol fotoğraf çektikleri görüldü.
Kentin tarihi dokusunu merak edenler Çoruminia'ya akın etti - 6

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