Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri her hafta bir önceki haftaya göre birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma günü öncesi camilerde saf tutacak binlerce vatandaş da 9 Şubat cuma namazı saatlerine odaklandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin namaz vakitleri sorgulanıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Şubat ayının ikinci cuma gününün gelmesiyle birlikte cuma namazı saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Yaşadıkları şehirlerde öğle ezanının saat kaçta okunacağını ve cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden pek çok vatandaş, bugün sabah saatlerinden itibaren saat araştırmalarına başladı. İşte, 9 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...